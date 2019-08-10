شكرا لقرائتكم 24 ساعة فقط راحة بالزمالك فى عيد الأضحى بسبب ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفضل طارق يحيى منح اللاعبين أجازة بعد خوض المباراة الودية أمام 6 أكتوبر فى الثامنة من مساء اليوم، على أن يعود الفريق لتدريباته بعد غد الإثنين على ملعبه.
وكان طارق يحيى قد وضع بشكل مبدئى يوم العيد أجازة للاعبى الزمالك بعد تأجيل اللقاء من الغد إلى الجمعة قبل أن يقرر بشكل نهائى أن يقتصر الأجازة على غدا الأحد فقط.
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