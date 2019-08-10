اخبار الرياضه

24 ساعة فقط راحة بالزمالك فى عيد الأضحى بسبب ديكاداها...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم 24 ساعة فقط راحة بالزمالك فى عيد الأضحى بسبب ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، اقتصار أجازة عيد الأضحى المبارك على 24 ساعة فقط من أجل الاستعداد لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى فى المباراة المقرر لها التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

 

وفضل طارق يحيى منح اللاعبين أجازة بعد خوض المباراة الودية أمام 6 أكتوبر فى الثامنة من مساء اليوم، على أن يعود الفريق لتدريباته بعد غد الإثنين على ملعبه.

Advertisements

 

وكان طارق يحيى قد وضع بشكل مبدئى يوم العيد أجازة للاعبى الزمالك بعد تأجيل اللقاء من الغد إلى الجمعة قبل أن يقرر بشكل نهائى أن يقتصر الأجازة على غدا الأحد فقط.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة فقط راحة بالزمالك فى عيد الأضحى بسبب ديكاداها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا