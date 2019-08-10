شكرا لقرائتكم 24 ساعة فقط راحة بالزمالك فى عيد الأضحى بسبب ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، اقتصار أجازة عيد الأضحى المبارك على 24 ساعة فقط من أجل الاستعداد لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى فى المباراة المقرر لها التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

وفضل طارق يحيى منح اللاعبين أجازة بعد خوض المباراة الودية أمام 6 أكتوبر فى الثامنة من مساء اليوم، على أن يعود الفريق لتدريباته بعد غد الإثنين على ملعبه.

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وكان طارق يحيى قد وضع بشكل مبدئى يوم العيد أجازة للاعبى الزمالك بعد تأجيل اللقاء من الغد إلى الجمعة قبل أن يقرر بشكل نهائى أن يقتصر الأجازة على غدا الأحد فقط.