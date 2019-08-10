شكرا لقرائتكم الأهلى يضع بنداً يمنع لاعبيه المعارين من المشاركة أمامه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على خطى ما يفعله نادي الزمالك، قرر مسئولو الأهلى وضع بند مثير فى عقود جميع لاعبيه المعارين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ولم يقيد الأهلى محليا حتى الآن فريق كامل من نجومه، أبرزهم محمد شريف، أحمد حمودي ،إسلام محارب، أحمد حمدي، ،عمار حمدي، باسم علي، ناصر ماهر،محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هشام محمد، حسين السيد ، مؤمن زكريا، وبالتالي أصبح خروج بعض هؤلاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أمر حتمي بالنسبة للأهلى، وتمنح اللوائح الأندية الحق فى اعارة ٣ لاعبين تحت السن و٢ أجانب أو أن يكون جميعهما تحت السن، بخلاف الحق فى إعارة ٥ لاعبين آخرين.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن محمود الخطيب رئيس النادي أبلغ إدارة التسويق والتعاقدات بوضع بند فى عقد أي لاعب معار يمنع مشاركته أمام الأهلى فى البطولات المختلفة، فى الوقت الذي خرج أكثر من لاعب على سبيل الإعارة حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، أبرزهم الثلاثي الذي تم تجديد اعارتهم للجونة وهم أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وكذلك أحمد علاء الذي تم إعارته لطلائع الجيش.