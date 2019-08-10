شكرا لقرائتكم الطلائع يكشف تفاصيل صفقة أحمد علاء مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مسؤولو طلائع الجيش كواليس صفقة استعارة احمد علاء مدافع الأهلي لمدة موسمين لصفوف فريقه .

وقال العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش لـ"الخليج 365" : "ذهبت للنادي الأهلي بصحبة محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع لإنهاء إجراءات ضم احمد علاء مدافع الفريق الأحمر وبالفعل تم توقيع عقود الإعارة على أن ينضم اللاعب للتدريبات بداية من الأربعاء المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك".

كان طلائع الجيش قد اختتم معسكره المغلق بالاسكندرية أمس الجمعة بنهاية مباراته الودية مع ظفار العمانى والتى خسرها بهدف دون رد .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى بالموسم الماضي محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.