شكرا لقرائتكم الدراويش يتأهبون.. زكى وأبو اليزيد ينتظمان فى معسكر الإسماعيلي بأكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الوافدين الجديد إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى سينتظمان فى التدريبات خلال المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر. ويخوض الإسماعيلى معسكر بمدينة 6 أكتوبر ينطلق يوم الأربعاء المقبل وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى ويتخلله سلسلة مباريات ودية. وأضاف المنياوى :"همام طارق صانع الألعاب العراقى الدولى لم يتحدد موعد موعدته بعد". Advertisements ويستعد الدراويش لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى بكاس محمد السادس للاندية الأبطال فضلا عن منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى. وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وسليم عبد الخالق وأودا مارشال.

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