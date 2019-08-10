عرض “سوبر” من أجل نيمار

أكدت صحيفة سبورت الكتالوني مساعي ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للصحيفة فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض عرض 40 مليون يورو كراتب سنوي من أجل اقناع نيمار بفكرة القدوم للنادي الأبيض الإسباني.

وتابعت الصحيفة بأن نيمار لم يوافق على العرض المقدم من قبل رئيس ريال مدريد حيث مازال ينتظر نجاح برشلونة في التوصل لاتفاق من أجل نقله لملعب كامب نو.

اللاعب البرازيلي لا يمانع فكرة الذهاب لصفوف ريال مدريد في حال فشل برشلونة في ضمه وهو ما وضع إدارة بارتوميو تحت الضغط من أجل العمل بشكل سريع من أجل حسم وصول اللاعب لكامب نو هذا الصيف.