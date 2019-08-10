رياضة | برشلونة ينقض على نيمار ويصفع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينقض على نيمار ويصفع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر تقريرها اليوم السبت حول موقف نادي برشلونة تجاه ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة كان يعلم مدريد موجود دائماً وينتظر لحظته للهجوم على نيمار، البارسا لم يفقد الأمل لكن يريد مبادرة من اللاعب بتفضيل النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يريد القيام بمحاولته بدون ضمانات، لا يرغب في مجازفة نهايتها ظهور نيمار باللون الأبيض، ستترك صورة سيئة جداً لدى الكتالونين

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يريد برشلونة ولكن إدارة باريس سان جيرمان تفضل بيع اللاعب لريال مدريد نظراً للعلاقة الجيدة بين الإدارتين.