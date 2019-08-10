رياضة | ريال مدريد يحسم صفقتين كبيرتين ويقترب من الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم صفقتين كبيرتين ويقترب من الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد في حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكشف موقع "الدون بالون" الاسباني أن بيريز حسم التعاقد رسميًا مع الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، كما اقترب من الحصول على توقيع الدنماركي كريستيان اريكسن لاعب توتنهام هوتسبير.

كما أكد أن فلورنتينو بيريز يكثف مفاوضاته حاليًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار.

وأشار الموقع الاسباني أن تعاقد ريال مدريد مع فان دي بيك وإريكسن ومفاوضاته لضم نيمار، جاءت بعد فشل التعاقد مع بول بوجبا لاعب اليونايتد هذا الصيف.

