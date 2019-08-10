رياضة | خيانة برشلونة.. نيمار يوافق على عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة برشلونة.. نيمار يوافق على عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "Primer palo" الإسباني، أن ريال مدريد تواصل مع النجم البرازيلي نيمار جونيور من أجل معرفة رأيه في مسألة الانضمام للنادي الملكي هذا الصيف.

وقال الموقع أن رد نيمار بخصوص انتقاله إلى ريال مدريد كان إيجابياً وأنه لا يمانع اتخاذ تلك الخطوة في مسيرته الكروية.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن باريس سان جيرمان قد عرضوا نيمار على ريال مدريد وأنهم يفضلون عدم التعامل مع إدارة برشلونة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.