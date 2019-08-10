رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يختار فريق نيمار الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يختار فريق نيمار الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عبر غلافها الصادر صباح اليوم السبت، بشأن مستقبل البرازيلي نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان.

وعنونت الصحيفة الإسبانية غلافها بـ"باريس سان جيرمان اختار ريال مدريد" في إشارةً إلى أن النادي الباريسي قد استقر على بيع نيمار إلى الملكي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد رفضت التفاوض مع برشلونة وفضلت أن تبيع البرازيلي إلى نادي ريال مدريد خاصةُ أن العلاقة بين الإدارتين جيدة.



وأعلن نيمار رغبته في الرحيل عن باريس هذا الصيف والعودة مجدداً إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي ولويس سواريز.