رياضة | عين .. هل ينجح فافر في قيادة دورتموند للقب البوندزليجا هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل ينجح فافر في قيادة دورتموند للقب البوندزليجا هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في التتويج بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على غريمه التقليدي بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك. وافتتح التسجيل لدورتموند باكو ألكاسير من تسديدة متقنة في الدقيقة 48، قبل أن يضاعف سانشو النتيجة في الدقيقة 68 من كرة قوية.

وبهذا التتويج وصل دورتموند للقبه السادس في تاريخ السوبر الألماني. وقدم فريق دورتموند مباراة كبيرة ليثأر من خسارته لقب الدوري في الثواني الأخيرة بالموسم الماضي لحساب البايرن. يعتبر لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند هو قائد ثورة دورتموند الذي تراجع مستواه بشدة بعد رحيل يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول، حيث أعاد الفريق للمنافسة بقوة على البطولات والألقاب. واختارت عين الخليج 365 الرياضي فافر نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب وكمدير فني ...



ولد لوسيين فافر في 2 نوفمبر 1957 بسانت بارتيملي وهي جزيرة كاريبية تابعة لفرنسا في جزر الهند الغربية والتابعة حاليًا لسويسرا.



* مشواره كلاعب :



بدأ فافر مشواره الكروي عام 1976 وهو في التاسعة عشر من عمره في صفوف نادي لوزان السويسري وكان يلعب في مركز خط الوسط. سجل فافر 3 أهداف للوزان في 30 مباراة ثم إنتقل بعدها إلى نادي نيوشاتل خاماخ عام 1979 وخاض معه 51 مباراة، سجل خلالهم 14 هدف.

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وفي 1981، إنضم إلى سيرفيت وسجل له 28 هدف في 59 مباراة. توج فافر مع سيرفيت بالدوري السويسري عام 1985. وفي 1983، رحل إلى فرنسا وانضم إلى تولوز الذي لعب له 35 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف لمدة موسم ثم عاد بعدها إلى سيرفيت وخاض معه 134 مباراة، سجل خلالهم 20 هدف.



* مشواره الدولي :

إنضم فافر لصفوف المنتخب السويسري الأول عام 1981 وهو في الرابعة والعشرون من عمره ولعب له حتى 1989، سجل فافر للمنتخب الأول هدف في 24 مباراة.



* مشواره كمدير فني :

عقب إعتزاله عام 1991 بعد إصابته الخطيرة في الركبة، إتجه فافر لمجال التدريب وقاد 8 أندية حتى الآن هم : إيكالينس من 1991 حتى 1995 ثم يفيردون سبورت من 1997 حتى 2000. ثم عاد فافر إلى سيرفيت كمدير فني من 2000 حتى 2002 (قادهم في 73 مباراة، فاز في 29 مباراة وتعادل في 20 مباراة وخسر 24 مباراة).



وفي 2002، تولى فافر قيادة زيوريخ حتى 2007 (قادهم في 169 مباراة، فاز في 94 مباراة وتعادل في 33 مباراة وخسر 42 مباراة) وقادهم للتتويج ببطولة كأس سويسرا موسمي 2005/2006 و2006/2007.



بدأ فافر رحلته الإحترافية كمدير فني في ألمانيا بقيادة هيرتا برلين الذي قاده منذ 2007 حتى 2009 (قادهم في 93 مباراة، فاز في 40 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 34 مباراة) وبروسيا مونشنجلادباخ منذ 2011 حتى 2015 (قادهم في 188 مباراة، فاز في 87 مباراة وتعادل في 49 مباراة وخسر 52 مباراة).



وفي 2016، رحل إلى فرنسا لقيادة نيس (قادهم في 99 مباراة، فاز في 42 مباراة وتعادل في 24 مباراة وخسر 33 مباراة) وعاد بعدها إلى ألمانيا لقيادة أسود الفستفاليا الذين قادهم في 46 مباراة حتى الآن، فاز في 30 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات حتى الآن. قاد فافر أسود الفستفاليا للتتويج بكأس السوبر الألماني عام 2019.