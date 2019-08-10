طارق حامد يستعد للمشاركة أمام فريق ديكاداها الصومالى...

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جدة - عمرو شويل يستعد طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة مع الفريق فى ضربة البداية الإفريقية أمام فريق ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا. وعاد طارق حامد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد نهاية أجازته وخصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق يحيى برنامجًا خاصًا له لتجهيزه لمواجهة ديكاداها. Advertisements ومن المقرر أن يحصل لاعبى الزمالك على إجازة بعد انتهاء مباراة 6 أكتوبر الودية التى سيخوضها الأبيض اليوم استعدادا لمباراة ديكاداها، حيث سيتوجه الجهاز الفنى واللاعبين لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، ثم العودة بعد ذلك لاستئناف الاستعدادات لمواجهة ديكاداها.

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