شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه النجم الكونغولى اليوم فى أول مشاركة بالبطولة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز نظيره النجم الكونغولي في المواجهة التي تأتي، بذهاب دور الـ 64 ببطولة الكونفدرالية الافريقية بنسختها الـ17، وذلك ي تمام الساعة الثامنة مساء ، على إستاد الدفاع الجوي.

وكان فريق بيراميدز قد دخل في معسكر مغلق بداية من يوم الخميس، استعدادا للمباراة المرتقبة، خاصة أن الفريق سيشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة إفريقية عقب احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري للنسخة الماضية، برصيد 70 نقطة.

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وتضم قائمة بيراميدز 22 لاعبا وهم : "المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون أنطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، أحمد على، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود حمادة".