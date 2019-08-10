شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديًا اليوم استعدادًا لديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره 6 أكتوبر فى مباراة ودية ، اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر، أن يدفع طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأبيض، بتشكيلين على مدار الشوط الأول والثانى لمنح فرص أكبر للاعبين فى ودية أكتوبر وتجهيز الجميع بأفضل صورة فنية وبدنية بجانب زيادة معدل الانسجام بين التركيبة التى سيعتمد عليها فى مباراة ديكاداها.

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ويقود طارق يحيى، الزمالك، بشكل مؤقت لحين استقدام مدير فنى أجنبى خلال الساعات المقبلة حيث سيتولى يحيى مهمة قيادة الفريق فى مباراة ديكاداها وفقا لتكليف مجلس إدارة النادى الأبيض.