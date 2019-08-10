- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديًا اليوم استعدادًا لديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر، أن يدفع طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأبيض، بتشكيلين على مدار الشوط الأول والثانى لمنح فرص أكبر للاعبين فى ودية أكتوبر وتجهيز الجميع بأفضل صورة فنية وبدنية بجانب زيادة معدل الانسجام بين التركيبة التى سيعتمد عليها فى مباراة ديكاداها.
ويقود طارق يحيى، الزمالك، بشكل مؤقت لحين استقدام مدير فنى أجنبى خلال الساعات المقبلة حيث سيتولى يحيى مهمة قيادة الفريق فى مباراة ديكاداها وفقا لتكليف مجلس إدارة النادى الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديًا اليوم استعدادًا لديكاداها الصومالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.