"تريزيجيه" يبدأ مشواره مع أستون فيلا بمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

يخوض محمود حسن «تريزيجية»، أول لقاءاته فى تجربته الجديده بمسابقة «البريميرليج»، مع ناديه الجديد أستون فيلا الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى لاعب المنتخب الوطنى.

ويحل فريق أستون فيلا، العائد مرة أخرى إلى البريميرليج من جديد، ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تقام فى تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب «توتنهام» ضمن الجولة الأولى.

ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.



