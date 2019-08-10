رياضة | من أجل عيون نيمار.. ريال يتراجع عن ضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل عيون نيمار.. ريال يتراجع عن ضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد ستتحول وجهته خلال الفترة المقبلة من التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ذلك التحول جاء بسبب صعوبة ضم بول بوجبا بعد غلق الميركاتو الصيفي فى إنجلترا مما يعنى أن من الممكن صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي مما سيحول الوجهة صوب نيمار الذى يريد الرحيل عن باريس هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن هناك حل بالنسبة للريال وهو التعاقد مع لاعب وسط أياكس آمستردام الهولندي فان دى بيك والذى لن يكلف خزينة الريال كثيراً وسيوفر أموال التعاقد مع نيمار.