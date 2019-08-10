رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ​باريس سان جيرمان​ جدّد اهتمامه ب​ضم باولو ديبالا​ نجم يوفنتوس الإيطالي بعد فشل انتقاله إلى توتنهام قبل غلق سوق الإنتقالات في إنجلترا.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأنّ PSG عرض على ديبالا صاحب الـ25 عاما عقدا مدّته خمس مواسم والحصول على راتب يبلغ 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون يورو لوكيل أعماله كعمولة.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا كان قريبا من الإنضمام إلى توتنهام قبل أن تفشل الصفقة، كما إرتبط إسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد.