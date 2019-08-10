رياضة | الوافدون الجدد ينتظمون في تدريبات الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوافدون الجدد ينتظمون في تدريبات الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الوافدين الجديدين إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى سينتظمان فى التدريبات خلال المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر. ويخوض الفريق معسكر خارج المحافظة ينطلق يوم الأربعاء المقبل وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى ويتخلله سلسلة مباريات ودية. وأكمل حديثه :”همام طارق صانع الألعاب العراقى الدولى لم يتحدد موعد موعدته بعد”. ويستعد الدراويش لملاقاة اهلى بنغازى الليبى بكاس محمد السادس للاندية الأبطال فضلا عن منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.

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