رياضة | رونالدو يخطط لضم نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة دون بالون، إن رونالدو أبلغ إدارة فريقه الإيطالي بضرورة ضم فالفيردي، خاصة وأنه لن ينال فرصته كاسأسي في الريال.

ولم يعتمد زيدان على فالفيردي بشكل أساسي خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وذلك مع وجود نجوم كبيرة في الفريق بمركز خط الوسط.