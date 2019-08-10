شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى اليد يواجه كندا ببطولة كأس العالم بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره الكندى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، فى إطار رابع مواجهاته ببطولة كأس العالم مواليد 2000 المقامة فى مقدونيا.

ويطمح منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل استكمال مشوار التأهل إلى الدور التالى فى المنافسة بعدما فاز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 أول أمس الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل مواجهة تايوان ظهر أمس الجمعة .

ومن المقرر أن يحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات مرة أخرى غدا الأحد المتزامن مع اول ايام عيد الاضحى المبارك ، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة المجر فى الثانية عشر والنصف ظهرا .

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ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفنى واللاعبين بأداء صلاة العيد فى مقدونيا حرصا على المواظبة على طقوس الفرحة .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف