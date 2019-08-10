شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لفريق "إطلع بره" فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته اليوم، السبت، على ملعب التتش فى الخامسة والنصف، ثم يتنأول اللاعبين وأفراد الجهاز ألفنى "الصائمين" اليوم بمناسبة "وقفة عرفات" وجبة الإفطار فى مطعم النادى ثم يتجه الفريق بعدها للأسكندرية إستعداداً لخوض مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان مساء الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة داخل مصر أيضاً بعدما أتفق بطلا مصر وجنوب السودان على ذلك حيث ستقام مباراة العودة يوم 23 أغسطس الجارى بنسبة كبيرة.

Advertisements

وأكد الجهاز الطبى أن رمضان صبحى لاعب ألفريق جاهز لمباراة الغد موضحاً أن الإصابة التى تعرض لها فى مران أمس الأول ، الخميس، بسيطة ولم تتعدى إجهاد فى "صباع" القدم ولم تمنعه من المشاركة فى المران رغم مغادرته مرتين لتلقى العلاج.