شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لفريق "إطلع بره" فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة داخل مصر أيضاً بعدما أتفق بطلا مصر وجنوب السودان على ذلك حيث ستقام مباراة العودة يوم 23 أغسطس الجارى بنسبة كبيرة.
وأكد الجهاز الطبى أن رمضان صبحى لاعب ألفريق جاهز لمباراة الغد موضحاً أن الإصابة التى تعرض لها فى مران أمس الأول ، الخميس، بسيطة ولم تتعدى إجهاد فى "صباع" القدم ولم تمنعه من المشاركة فى المران رغم مغادرته مرتين لتلقى العلاج.
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