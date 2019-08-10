شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يلعب على المضمون.. الاتحاد مرتاح.. والنصر قلقِ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)@naeemtamimalhac

تدخل الأندية السعودية الأربعة المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا مباريات الإياب بحظوظ متفاوتة بناء على نتائج مباريات الذهاب، وتبدو حظوظ الهلال الأوفر في التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه خارج أرضه على الأهلي ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث يحتاج الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين وأقل، فيما تعتبر مهمة الأهلي صعبة وهو يلتقي الزعيم مساء (الثلاثاء) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل.

أما أكثر الأندية حظوظا بالتأهل هو الاتحاد الفائز ذهابا على أرضه أمام ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل هدف، إذ يحتاج الاتحاد وهو يرحل لقطر لملاقاة نظيره الإيراني للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة أن يسجل هدفين وأكثر في مرمى ذوب آهن، حيث مجرد خسارته بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ستؤهله لدور الـ8، ضاربا موعدا مع الهلال في قمة سعودية جديدة بعد مباراة الأزرق بالأهلي في دور الـ16.

ويحتاج النصر لضمان التأهل لدور ربع النهائي من أرض الإمارات للفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل شريطة أن تكون بنتيجة هدفين وأكثر لكل الفريقين يتأهل بفارق الأهداف المسجلة في أرض المنافس، بينما خسارته أمام الوحدة تعني مغادرته البطولة.