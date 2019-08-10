شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية في «الرياضة» تتفقد الملعب المنحوت على الصخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان)

بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تفقد أمس (الجمعة) فريق اللجنة الفنية من الهيئة الملعب المنحوت على الصخر في محافظة الداير بجبال الحشر. وكان في استقبالهم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي، والمواطن الذي أنشأ الملعب محمد بن حربان الحريصي.

واطلع الفريق على مراحل إنشاء الملعب وتكوينه حتى وصوله إلى الوضع الحالي، كما استمع إلى أبرز النواقص وأهم الاحتياجات ليكون متكاملا يخدم شباب ورياضيي المنطقة.

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وشكر الحريصي رئيس هيئة الرياضة على سرعة التجاوب وتشكيل الفريق، مبينا لـ«الخليج 365» أن الوفد استمع للنواقص وكافة الملاحظات ومنها حاجة الملعب لإنارة وسفلتة وزراعة واستكمال المرافق المصاحبة من منصة رئيسية ومركز إعلامي ومدرجات في ظل شح الملاعب الحالية في المحافظة وحاجتهم الماسة لملعب رياضي تنظم عليه البطولات.

وكانت "الخليج 365" قد انفردت أمس بنشر تقرير متكامل عن الملعب وتوجيه هيئة الرياضة بتشكيل لجنة لزيارته والوقوف على أهم الاحتياجات ورفعها لرئيس هيئة الرياضة لاتخاذ اللازم بشأنها.

من جهته، أبدى عدد من شباب الداير تفاعلهم مع الملعب وتوجيهات رئيس هيئة الرياضة، مؤملين أن تكون بداية لإنشاء ناد رياضي يحتضنهم لاسيما أن محافظتهم تفتقر للملاعب المهيأة والأندية الخاصة وبها أكثر من 100 ألف نسمة يقطنها معظمهم من الشباب.