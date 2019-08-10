شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تعجيزية تمنع ريبري من النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي وصل النجم النيجيري أحمد موسى للعاصمة الرياض فجر أمس (الجمعة)، عقب تمتعه بالإجازة التي منحتها له الإدارة بعد فراغه من مشاركة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي حقق فيها المركز الثالث، زادت حظوظ استمراره لاعبا نصراويا للموسم الثاني على التوالي بعد تضاؤل فرصة التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبري.

وكان ريبري قد دخل في مفاوضات مع الإدارة النصراوية إلا أن شروطه الكثيرة والتعجيزية جعلت فرصة تمثيله لـ(العالمي) تتلاشى، في وقت أكدت وسائل إعلام فرنسية اقتراب اللاعب من عودته لفريقه الأول ميتز الفرنسي الصاعد من دوري الدرجة الأولى للممتاز بعقد يمتد لمدة عام قابل للتجديد. وطالب مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا من إدارة النادي الإبقاء على النيجيري موسى في حال عدم وجود بديل أكثر كفاءة، حيث يفضل البرتغالي استمرار النسر النيجيري على المغامرة بلاعب أقل قيمة وإمكانيات. ولا تزال الصورة ضبابية حيال الحارس الأسترالي براند جونز، حيث تنتظر إدارة السويكت مباراة الإياب أمام الوحدة الإماراتي إما بالاستمرار كلاعب آسيوي أو تسريحه وجلب لاعب بديل سواء حارس أولاعب في خانة أخرى حسب احتياجات المدرب.