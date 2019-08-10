شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يواجه «النشامى» في ختام مشواره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يختتم منتخبنا الوطني لقاءاته في بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب الأردن مساء اليوم (السبت) عند الساعة 7:30م على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في البطولة.

يدخل منتخبنا الأخضر هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الأول في البطولة بعد أن خسر أول لقاءاته أمام الكويت بهدفين مقابل هدف بعد أن عجز لاعبو الأخضر عن المحافظة على تقدمهم بهدف القائد ربيع سفياني، وفي اللقاء الثاني اكتفى منتخبنا الوطني بالتعادل السلبي أمام البحرين، ليحصد نقطة وحيدة وهدف وحيد.

أما منتخب الأردن فإنه يدخل اللقاء بذات الرصيد من النقاط بعد أن خسر من البحرين بهدف دون مقابل، ومن ثم تعادل مع منتخب الكويت بهدف لكل منهما.

ورغم أن اللقاء يعد تحصيل حاصل للمنتخبين بعد أن انحصرت صدارة المجموعة بين منتخبي الكويت والبحرين إلا أن الأخضر السعودي والمنتخب الأردني سيسعيان لتقديم مباراة تليق بسمعة المنتخبين اللذين يبحثان عن انتصارهما الأول في البطولة.