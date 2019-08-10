شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوية» تحرم الـ4 الكبار من إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر عبدالعزيز (جدة)

حرمت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لاعبي الأندية الأربعة الكبار من التمتع بإجازة عيد الأضحى المبارك برفقة ذويهم، واضطروا إلى مواصلة تدريباتهم اليومية تحضيراً للقاءات الإياب في الاستحقاق الآسيوي المهم.

وسيحزم لاعبو الاتحاد حقائبهم صباح اليوم استعداداً للمغادرة إلى الدوحة، إذ سيخوض الفريق هناك لقاء العودة أمام ذوب آهن الإيراني بعد غد (الإثنين). وكان الفريق الاتحادي قد كسب مباراة الذهاب بهدفين لهدف. فيما سيوجد لاعبو غريمهم التقليدي النادي الأهلي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر غد (الأحد)، الذي يصادف يوم عيد الأضحى المبارك، وذلك للمغادرة إلى العاصمة الرياض وإجراء حصتين تدريبيتين هناك قبل موعد مواجهة العودة أمام الهلال آسيوياً عقب الخسارة ذهاباً في جدة بـ4 أهداف لهدفين.

وعلى الجانب الآخر، لا يختلف وضع قطبي الرياض كثيراً عن نظيريهما في جدة، إذ سيتعين على لاعبي الهلال مواصلة تدريباتهم اليومية دون توقف حتى في أول يوم عيد الأضحى المبارك، نظراً لاقتراب موعد المباراة الحاسمة أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا، بينما سيغادر لاعبو النصر صباح غد إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) تحضيراً للقاء العودة أمام الوحدة الإماراتي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.