شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار «في المزاد» بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)

استحوذ النجم البرازيلي نيمار بحيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية أمس التي اعتبرت بأن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد برشلونة وريال مدريد للظفر بخدماته.

وقالت صحيفة «ماركا» الرياضية تحت عنوان عريض «نيمار في الأفق»، وأضافت: «اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا أصبحت مستحيلة وقد عاد البرازيلي (نيمار) إلى الواجهة مجددا».

وشرحت «ماركا» في صفحاتها الرياضية الداخلية بأن رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا الخميس لكنها لا تزال مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.

وكان لاعب الوسط الفرنسي بطل العالم الخيار الأول لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد باستعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار.

أما صحيفة «أس»، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

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وكشفت «آس» من دون الإشارة إلى أي مصدر بأنه «تم عرض اللاعب على النادي الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن».

وذكرت كل من «ماركا» و«آس» بأن علاقة باريس سان جرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة.

وبالنسبة إلى الصحف الكاتالونية فإن تهديد مدريد جدي جدا، وقالت صحيفة «سبورت»: «برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار»، مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد يتضمن انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

وأضافت: «طلب برشلونة من نيمار بأن يفرمل عملية انتقاله إلى ريال مدريد وبأن يقوم باتخاذ موقف من أجل العودة الى برشلونة».

من جانبها، اعتبرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بأن «الأولوية» بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث يلعب صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة حدد البرازيلي تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته، مشيرة إلى أن نيمار قد يدرس وجهات أخرى في حال العكس.

من جهتها، اتفقت النيابة العامة البرازيلية مع الشرطة بعدم وجود أدلة بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم نيمار، وطلبت من القضاء إغلاق القضية، قالت المدعية العامة فلافيا ميرليني لصحفيين «ما حدث بين أربعة جدران من المستحيل معرفته، لدينا كلمتها ضد كلمته». تابعت «قررنا المطالبة بإغلاق القضية»، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فتح التحقيق في أي وقت إذا تم إحضار عناصر جديدة، وكانت الشرطة أعلنت في 30 يوليو الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات، وكان نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في مايو الماضي.