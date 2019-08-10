شكرا لقرائتكم خبر عن غوندوغان في «السيتي» حتى 2023 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

مدد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان لـ3 سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكر «سيتيزنز» أمس الجمعة.

ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاماً دوراً مهماً في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي، وقال مدير سيتي الإسباني تشيكي بيغيرستاين «تجديد عقد ايلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا».

تابع: «أظهر مدى أهميته للنادي ولعب دوراً كبيراً في كل ما حققناه حتى الآن. نحن سعداء لالتزامه الطويل الأمد مع مانشستر سيتي»، وكان غوندوغان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب غوراديولا فور قدومه إلى سيتي عام 2016.

قال اللاعب الذي كلف النادي الأزرق 20 مليون جنيه إسترليني قادماً من بوروسيا دورتموند «استمتعت كثيراً في آخر 3 سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي أشعر أني في بيتي منذ اليوم الأول»، تابع: «أعتقد أننا قدمنا كرة جميلة في المواسم القليلة الماضية وحققنا الكثير من النجاحات».