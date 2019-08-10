ناد صيني يعاقب هداف كأس أفريقيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (شنغهاي) عاقب نادي شنغهاي شينهوا الصيني مهاجمه النيجيري أوديون إيغهالو، هداف كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. عاقب نادي شنغهاي شينهوا الصيني مهاجمه النيجيري أوديون إيغهالو، هداف كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته. ولم يلعب إيغهالو (30 عاماً) مع فريقه الصيني في آخر 3 أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم أفريقيا ثم إصابة مزمنة في ركبته اليسرى، وتلقى إيغهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخياً بدلاً من التعافي، ويبدو أن الصور والمقاطع قد تم حذفها، ويظهر في إحداها إيغهالو الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقياً إلى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر. كتب النادي على موقع «ويبو»: «تسببت هذا الحادثة بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة»، ويتعافى شنغهاي شينهوا من بداية موسم سيئة في الدوري الصيني لكرة القدم ويحتل المركز الثاني عشر من أصل 16 نادياً.



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