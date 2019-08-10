شكرا لقرائتكم رجال الطائرة يواجهون البرازيل فى التصفيات المؤهلة لطوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب رجال الكرة الطائرة نظيره البرازيلى، اليوم السبت، فى ثان مواجهات التصفيات المقامة فى بلغاريا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وكان منتخب مصر قد تلقى خسارة أمس الجمعة من بلغاريا صاحبة الأرض بنتيجة 3/1 قبل مواجهة بورتوريكو غدا الأحد.

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وتضم قائمة مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى وأحمد سعيد و أحمد يوسف و مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء و محمد محسن وعبد الرحمن سعودى و رشاد شبل وعبد الرحمن عبد الله وأحمد عبد العال ومحمد رضا .