شكرا لقرائتكم رجال الطائرة يواجهون البرازيل فى التصفيات المؤهلة لطوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان منتخب مصر قد تلقى خسارة أمس الجمعة من بلغاريا صاحبة الأرض بنتيجة 3/1 قبل مواجهة بورتوريكو غدا الأحد.
وتضم قائمة مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى وأحمد سعيد و أحمد يوسف و مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء و محمد محسن وعبد الرحمن سعودى و رشاد شبل وعبد الرحمن عبد الله وأحمد عبد العال ومحمد رضا .
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