مباريات السبت.. مواجهة صعبة لتريزيجيه.. وبيراميدز يبدأ مشواره الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات الهامة سواء على الصعيد الأوروبي أو الأفريقي وتحديدًا مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

أبرز مباريات السبت عندما يخوض المحترفان المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي ثنائي فريق أستون فيلا مباراة من العيار الثقيل من خلال مواجهة توتنهام.

وعلى الصعيد الأفريقي، يبدأ فريق بيراميدز مشواره للمرة الأولى في مسابقة الكونفدرالية بمواجهة ايتول دو كونجو الكونغولي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

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ويست هام × مانشستر سيتي.. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس × إيفرتون .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

توتنهام × أستون فيلا .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز × إيتول دو كونجو.. الموعد 8 مساءً