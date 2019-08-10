تقارير سعودية توضح.. هل يرحل معلول لأهلي جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود رغبة من جانب فريق أهلي جدة للتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت في تقرير لها خلال الساعات الأولى من صباح السبت عن وجود اتصالات بين إدراتي الأهلي السعودي والأهلي القاهري بشأن الحصول على خدمات معلول.

وتأتي تلك الرغبة بعد الخسارة العريضة الذي تلقاها الفريق على الصعيد الأسيوي على يد غريمه الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب من منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أسيا.

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وأضافت الصحيفة السعودية أن المدير الفني الصربي برانكو إيفانكوفيتش طلب من إدارة الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى في ظل المستوى الذي ظهر عليه حسين عبد الغني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة أهلي جدة سترفع عرضها المادي المقدم للأهلي مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته في مطلع الصيف الجاري للحصول على اللاعب إلا أن العرض لم يلق استحسان إدارة القلعة الحمراء.

معلول كان قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي لينجح في تقديم مستويات مميزة رفقة الفريق الأحمر.

ويُعد الموسم المنتهي هو الأفضل لمعلول مع الأهلي حيث شارك صاحب الـ29 عامًا في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.