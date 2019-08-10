مران الزمالك.. مشاركة حامد وعلاء.. وتدريبات بالكرة لعبد الشافي وجابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد مشاركة طارق حامد، والذي بدأ التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق، و أدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه بعدما خاض أمس مرانا تأهيليا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

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وفي سياق متصل، بدأ محمود علاء مدافع الزمالك المشاركة في التدريبات بصورة تدريجية اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات الجماعية في الفترة الماضية.

وعاد علاء للمشاركة في تدريبات الزمالك، بعدما انتهى من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطوله الدوري الممتاز.

وخاض محمد عبد الشافي وإسلام جابر، ثنائي الفريق، تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات فردية بالجري حول الملعب خلال مران الفريق.