بصناعة مدبولي.. الإسماعيلي يفوز وديًا على نظيره النجوم السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز فريق الإسماعيلي وديًا على نظيره النجوم السعودي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعبه.
سجل للإسماعيلي هدفيه شيلونجو وحازم مرسي بصناعة باكيتي جناح منتخب غينيا بيساو وأحمد مدبولي القادم من الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ومن المقرر أن ينتظم الإسماعيلي في معسكر مغلق عقب إجازة عيد الأضحى ضمن برنامجه الاستعدادي للموسم المقبل.
وكان الإسماعيلي قد أنهى موسمه الماضي في بطولة الدوري بالمركز السابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.
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