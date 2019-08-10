صخرة ليفربول السابقة، الصفقة الخامسة لأتالانتا هذا الصيف

اعلان

كشفت إدارة نادي أتلانتا الإيطالي عن نجاحها في ضم نجم دفاع سلوفاكيا وصخرة ليفربول السابقة “مارتن سكرتل” في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد مع فنربخشة التركي هذا الصيف.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي “تم التعاقد مع سكرتل بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بإتمام الصفقة”.

أتالانتا الذي سيُشارك في دوري أبطال أوروبا بموسم 2020/2019 بعد احتلاله للمركز الثالث في الدوري الإيطالي “سيري آ”، قرر التحفظ على تفاصيل الصفقة، فلم يكشف عن مدة التعاقد أو الراتب الشهري الذي سيتقاضاه اللاعب.

ويعد سكرتل خامس صفقات أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2019، حيث يأتي انضمامه بعد أيام من وصول لويس مورييل وروسلان ميلانوفيسكي وماركو فارنير وأميوني كالي.

Advertisements

اعلان

واكتسب مارتن سكرتل شهرته رفقة ليفربول بدءًا من عام 2008، وتمكن من الاستمرار كأحد الأعمدة الرئيسية للخط الخلفي في عهد المدرب رافا بينيتيز ثم روي هودسون وكيني دالجليش وبرندان رودجرز، لكن بعد أشهر قليلة من وصول الألماني يورجن كلوب رحل سكرتل إلى الدوري التركي.

ويشهد هذا الموسم حدث استثنائي بالنسبة لأتالانتا حيث سيشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه المثير في السباق نحو المركز الثالث على أندية لها باع طويل مثل الإنتر وميلان ولاتسيو وروما.