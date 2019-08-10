جوارديولا: أنباء إصابة ساني لا تُصدق!

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اعترف المدير الفني لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا” في حديثه مع وسائل الإعلام الإنجليزية مساء أمس الجمعة بحقيقة تعرض الجناح الألماني “ليروي ساني” لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وصعوبة عودته إلى الملاعب قبل سبعة أشهر من الآن، بالتالي الانتظار حتى الأشهر الأخيرة من الموسم الذي سيبدأه السيتي على ملعب وست هام يونايتد اليوم السبت.

الدولي الألماني كان ضمن اهتمامات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الحالي، وتردد في وسائل الإعلام الألمانية استعداد العملاق البافاري لتحطيم الرقم القياسي لأغلى لاعب في تاريخه والمسجل باسم لوكاس هيرنانديز، ودفع ما يقارب الـ 80 مليون إسترليني لشراء ساني من السيتي لتعويض اعتزال آرين روبن.

لكن تعرض اللاعب صاحب الـ 23 عامًا لتلك الإصابة في تتويج السيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد الماضي على حساب ليفربول، حال دون اتمام الصفقة وربما لا تتم أبدًا في المستقبل بهذا المبلغ الضخم.

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وقال جوارديولا للصحفيين “إنها أنباء سيئة بشكل لا يصدق. لا أعرف كم من الوقت سيغيب عنه. عادة ما يستمر هذا النوع من الإصابات لستة أو سبعة أشهر – أتمنى أن يكون (معنا) في فبراير أو مارس من العام الجديد”

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وأوضح “عانينا من ثلاث إصابات (في أربطة الركبة) في ثلاثة مواسم، لكن ساني لاعب شاب وسيتعافى بشكل جيد ونأمل أن تجري الجراحة الأسبوع المقبل، والجميع في النادي سيُساعدونه، بالطبع سيشعر بالوحدة، لكننا سنعاونه على أن يشعر بالراحة قدر الإمكان”.

وأضاف جوارديولا “لم أفكر في الاستغناء عن ساني كما تردد في وسائل الإعلام بالفترة الماضية، دائمًا ما كنت أقول إنه لاعبنا ولم يخبرني أنه يرغب في الرحيل، كنت اعتقد دومًا أنه لاعبًا للسيتي”.

وقال جوارديولا إن مواطنه الاسباني دافيد سيلفا سيحمل شارة قيادة الفريق بعد رحيل فينسن كومباني نهاية الموسم الماضي.

وأوضح “ديفيد أمضى ما يقرب من عقد من الزمان مع النادي في الدوري الانجليزي الممتاز. إنه لاعب مذهل ودائما ما كان محل تقدير واحترام متبادل مع زملائه… سيكون قائدا جيدا”.

ومن المستبعد مشاركة الظهير الأيمن “جواو كانسيلو”، القادم من يوفنتوس قبل ثلاثة أيام، في أولى مباريات فريقه الجديد أمام وست هام.