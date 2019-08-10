الشرطة البريطانية تضبط المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت السلطات البريطانية، من القبض على صاحب التغريدة العنصرية بحق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، يخضع الرجل صاحب الـ32 عاما، وهو مشجع لإيفرتون غريم ليفربول في المدينة الشمالية، إلى الاستجواب، للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية وعرقلة عمل أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

الرجل تم اعتقاله بناء على تحقيق، عقب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تتضمن رسما مسيئا إلى محمد صلاح تم حذفها في وقت لاحق.

متحدث باسم شرطة مرسيسايد، قال في تصريحات له: إن سلطات إنفاذ القانون “على علم بتغريدة مهينة بحق أحد لاعبي ليفربول، تم تشاركها من قبل آخرين، وتحقق في الموضوع.. لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية تحت أي غطاء كان، ومن يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين ويرتبكون جنايات من خلال القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون.

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الواقعة حظيت بإدانة من جانب نادي إيفرتون، حيث نقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم “التوفيز”، قوله إن النادي يدين بأشد العبارات أي نوع من العنصرية.

المتحدث أضاف: لقد تشاركنا المحتوى مع السلطات المختصة ونبحث في المسألة لمعرفة ما إذا كان مستخدم تويتر المشتبه به (الذي نشر التغريدة)، معروفا لدى النادي بأي شكل من الأشكال.

صلاح - أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 وهدافه في الموسمين اللذين أمضاهما مع ليفربول - وقع ضحية تصرفات عنصرية من مشجعي تشيلسي في الموسم الماضي، بعد انتشار شريط مصور يظهرون فيه وهم يؤدون أغنية مهينة بحق لاعبهم السابق، نعتوه خلالها بـ”المفجر الإرهابي”.

ووقتها علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بقوله: الأمر يثير القرف، مثال آخر على ما لا يجب أن يحدث، لا يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه بين تشيلسي وليفربول.