شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤدى مرانا خفيفا اليوم قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر مران خفيف للاعبين اليوم السبت خلال وقفة عرفات قبل أن يحصل اللاعبين على أجازة ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الاضحى المبارك وسط أسرهم .

ومن المقرر أن يستأنف الاسماعيلى تدريباته الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.