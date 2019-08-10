شكرا لقرائتكم عودة بعثة مصر للاسكواش اليوم بعد حصد بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم للفرق تحت 19 سنة والتى أقيمت فى ماليزيا، للمرة السابعة على التوالى والتاسعة فى تاريخ البطولة، بعد فوز المنتخب الوطنى على منتخب ماليزيا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0 .
منتخب مصر للناشئات ضم 4 لاعبات وهن: هانيا الحمامى بطلة العالم بالمنافسات الفردية، جنا شيحة وصيف بطولة العالم الفردية، سنا ابراهيم وفريدة محمد.
وخلال مشوار البطولة، خاض منتخب الناشئات 6 مباريات فاز فى خمسة منها بنتيجة 3/0 على حساب سنغافورة وفرنسا وسويسرا بدور المجموعات، ثم التغلب على أستراليا فى ربع النهائى وإنجلترا فى نصف النهائى، قبل أن يفوز على ماليزيا أصحاب الأرض فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0.
وفي المنافسات الفردية حصدت هانيا الحمامي لقب البطولة والميدالية الذهبية، فيما توجت جنا شيحة بالميدالية الفضية، وحصلت فريدة محمد على الميدالية البرونزية.
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