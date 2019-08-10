الإسماعيلي يستعرض السيرة الذاتية لـ"إبراهيم أبو اليزيد"

حسم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع إبراهيم أبواليزيد مدافع الداخلية لمدة خمس مواسم. يمتلك إبراهيم أبو اليزيد من العمر 23 عام حيث انه مواليد 1996 عام، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

خاض 30 مباراة مع الداخلية الموسم الماضي، وسجل هدفين امام دجلة والزمالك (وأضاع ركلة جزاء) ، وصنع

مثلهما وخاض مباراة واحدة بالكأس امام المنصورة فى دور ال 32 ولديه 9 بطاقات صفراء ولم يحصل على أى بطاقة حمراء.

وبدأ فى فريق سيدى سالم احد اندية دورى القسم الثانى بمحافظة كفر الشيخ والذى قام بالاعتماد عليه فى مركز المهاجم ،

وشارك فى مركز الظهير الأيسر ضمن صفوف منتخب السويس أثناء تولى اشرف خضر المدير الفنى الأسبق للاسماعيلى تدريب الفريق وقدم مستوى مميز للغاية.

وانتقل بعد تألقه لنادى الداخلية حيث اكتشفه علاء عبد العال المدير الفنى للفريق الشرطى فى قلب الدفاع ليصبح أحد العناصر المميز فى الدورى المصرى.

ويتمتع مدافع الدراويش بميزة إضافية هى قدراته التهديفية الكبيرة بجانب صناعة اللعب من أجل بناء هجماء الفريق بشكل مميز وفى أسرع وقت ممكن.