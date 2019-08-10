تجديد التعاقد مع معتز شطة لاعب صالات المنيا لمدة ٣ مواسم

أعلن ياسر مصطفى مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا ، عن تجديد التعاقد مع لاعب الفريق، والمنضم مؤخرا لمعسكر منتخب مصر " معتز شطة " لمدة ٣ مواسم أخرى.
ويعد شطة من اللاعبين المميزين بفريق المنيا، وقدم أداءا قويا خلال
يذكر أن ٦ لاعبين جددوا عقودهم لفريق المنيا خلال الفترة الماضية وهم : حارسي المرمى فضل الطيب وسيف أنور، والثلاثي اسماعيل بلانكو، هشام فيجو، و محمد ريعو، همام الزنوني، كما ضم الجهاز الفني ٣ صفقات جديدة وهم: عبد الرحمن أمين ، وبيشوي ادوارد ، و الحارس أيمن جمال لالا ، قادمين من ناصر الفكرية.
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