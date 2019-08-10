شاهد.. قنصل مصر في أوزبكستان يزور بعثة المنتخب للتايكوندو

قام محمد اللبودى قنصل مصر في اوزباكستان ، و السكرتير خالد فكري بزيارة لمنتخب مصر في بطولة العالم للناشئين باوزباكستان. وأعرب القنصل محمد اللبودي عن خالص امنياتة بالتوفيق و النجاح للمنتخب و حرص على تهنئة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة عمرو سليم و اعضاء مجلس الإدارة بحصول اللاعب محمد حسن علي الميدالية البرونزية في البطولة. بالتوفيق و النجاح للمنتخب و حرص على تهنئة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة عمرو سليم و اعضاء مجلس الإدارة بحصول اللاعب محمد حسن علي الميدالية البرونزية في البطولة. Advertisements و يرأس البعثه محمد منير عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتايكوندو ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد و محمود خليل و مصطفي ذكي و أحمد حسن.

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