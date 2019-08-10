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مواعيد غلق الميركاتو الصيفي في الدوريات العربية والعالمية

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يستعرض “الخليج 365” مواعيد غلق الميركاتو الصيفي لعام 2019 في أهم الدوريات العربية والأوروبية والعالمية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أهم دوريات آسيا غير العربية.

نبدأ معكم هذه الجولة بـ 11 دولة عربية لعل أهمهم “مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب وتونس” حيث تُنفق أنديتهم الكثير من الأموال بصورة موسمية.

وفي الجدول الثاني تجدون مواعيد فتح وغلق سوق الانتقالات الصيفي في 21 دولة أوروبية، بينما يضم الجدول الثالث بعض الدوريات العالمية الشهيرة كالدوري الأمريكي “ميجور ليج” والدوريين البرازيلي والأرجنتيني.

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مواعيد غلق الميركاتو الصيفي في الدوريات العربية والعالمية (صور: Getty)
مواعيد غلق الميركاتو الصيفي في الدوريات العربية والعالمية (صور: Getty)

مواعيد الميركاتو الصيفي في الوطن العربي

الدولة

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