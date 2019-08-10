رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة المتعة والإثارة والتي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء الأحد 11 أغسطس.



ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء الأحد في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:40 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:40 بتوقيت الإمارات.



وكانت بطولة الدوري الانجليزي للموسم الجديد 2019/2020 قد انطلقت مساء الجمعة بمباراة ليفربول ونورويتش التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف حيثُ سجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفاً عند الدقيقة "19" من عمر المباراة.



وتعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي من المباريات القوية التي ستلقى عدد مشاهدات في ظل قوة الفريقين فسيكون فرانك لامبارد في مواجهة فنية قوية ضد الاسكتلندي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر.

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وانتهت آخر مواجهة بين الطرفين كانت في البريميرليج خلال شهر أبريل الماضي بالتعادل الإيجابي حيثُ سجل لمانشستر يونايتد خوان ماتا وأحرز هدف تشيلسي ماركوس ألونسو.



وسيتم نقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليج الانجليزي عبر قناة بي إن سبورت 2 HD كما ستنقل عبر القناة الفرنسية "RMC Sport 1".



ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.