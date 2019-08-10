رياضة | نيمار يحدد راتبًا ضخمًا للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يحدد راتبًا ضخمًا للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحافية إسبانية، عن الراتب الذي حدده البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خافي هيراز بإذاعة "كادينا سيرو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد البيع وريال مدريد يريد الشراء، هناك علاقة قوية بين الناديين ولكن العملية مُعقدة.

وأضاف نيمار لا يمانع من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد ولكنه يطلب 26 مليون يورو مراتب سنوي مع الفريق الملكي.