رياضة | هل يدفع رونالدو يوفنتوس نحو صفقة الأنفاس الأخيرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يدفع رونالدو يوفنتوس نحو صفقة الأنفاس الأخيرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يدفع فريقه نحو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير بأن رونالدو يزيد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة وريال مدريد اللذان يريدان ضم اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتشير التقازير الصحفية الأخيرة بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار أقرب للانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل رغبة الفريق الباريسي في عدم بيع اللاعب إلى برشلونة.