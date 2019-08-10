رياضة | صحفي إسباني: هذا ما يريده نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني: هذا ما يريده نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرناندو كالاس الكاتب الصحفي في آس الإسبانية أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يهمه الانتقال الى برشلونة بقدر ما يهمه الخروج من قلعة باريس سان جير مان خلال المريكاتو الحالي.

وقال كالاس في تقرير صحفي: نيمار قال اريد ترك باريس سان جيرمان وليس اريد الذهاب لبرشلونة. هو يريد برشلونة او ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد دخل في صراع المفاوضات أمام برشلونة لخطف نيمار الذي لم يبدي أي إعتراض على الانتقال للنادي الملكي الغريم الأزلي لبرشلونة فريق نيمار السابق.