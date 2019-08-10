رياضة | ادارة مدريد تنتظر موافقة زيدان على بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادارة مدريد تنتظر موافقة زيدان على بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إداة ريال مدريد تنتظر موافقة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد بعد توقف صفقة الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن غلق فترة الإنتقالات الصيفية فى إنجلترا قد صعب مهمة ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة أن على ريال مدريد دفع 170 مليون يورو من أجل التعاقد مع بوجبا.

وتنتظر إدارة ريال مدريد موافقة زين الدين زيدان المدير الفنى على التعاقد مع أى من كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي أو فان دى بيك لاعب أياكس آمستردام الهولندي لتدعيم خط الوسط.