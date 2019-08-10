الامارات | مانشستر سيتي يمدد عقد غوندوغان حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يمدد عقد غوندوغان حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدد مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان لثلاث سنوات حتى 2023، بحسب ما ذكر «سيتيزنز» أمس.

ولعب الدولي الألماني، البالغ 28 عاماً، دوراً مهماً في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي. وقال مدير سيتي الإسباني، تشيكي بيغيرستاين «تجديد عقد ايلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا».

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وتابع «أظهر مدى أهميته للنادي، ولعب دوراً كبيراً في كل ما حققناه حتى الآن. نحن سعداء لالتزامه الطويل الأمد مع مانشستر سيتي». وكان غوندوغان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب غوراديولا فور قدومه إلى سيتي عام 2016.

وقال اللاعب الذي كلف النادي الأزرق 20 مليون جنيه استرليني قادماً من بوروسيا دورتموند «استمتعت كثيراً في آخر ثلاث سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي أشعر بأنني في بيتي منذ اليوم الأول».

وتابع «أعتقد أننا قدمنا كرة جميلة في المواسم القليلة الماضية، وحققنا الكثير من النجاحات».