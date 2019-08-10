الامارات | لوكاكو يخرج من الدوري الإنجليزي.. ويقفل باب الانتقالات

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يخرج من الدوري الإنجليزي.. ويقفل باب الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان الإيطالي، أبرز عناوين الرحيل عن الأندية الإنجليزية التي أقفل باب التعاقدات الجديدة بالنسبة إليها، وذلك عشية انطلاق الموسم الجديد من البريمرليغ، أمس. وحسم إنتر أسابيع التكهن بشأن وجهة روميلو لوكاكو، بإعلان تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي، في صفقة قدرت وسائل الإعلام بأن قيمتها قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وأفاد إنتر في بيان بأن «اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد.. وقع عقداً مع (نيراتزوي) إلى 30 يونيو 2024».

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ونقل عن المهاجم البالغ 26 عاماً قوله «إنتر هو النادي الوحيد الذي كنت أريده، لأن إنتر ليس لأي كان. أنا هنا لأعيد (نيراتزوري) إلى القمة».

وكان لوكاكو قد وصل إلى المدينة الإيطالية تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.

في المقابل، تصدر نادي توتنهام العناوين مع إقفال باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول من أمس، بضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو معاراً من ريال بيتيس الإسباني، والظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون، بينما عزز أرسنال دفاعه بالأسكتلندي كيران تيرني، والبرازيلي دافيد لويز.