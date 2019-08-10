الامارات | نيمار «في المزاد» بين برشلونة وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار «في المزاد» بين برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحوذ النجم البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية، أمس، التي اعتبرت أن مزاداً علنياً انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته.

وقالت صحيفة «ماركا» الرياضية، تحت عنوان عريض: «نيمار في الأفق»، وأضافت «اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي (نيمار) إلى الواجهة مجدداً».

وشرحت «ماركا» في صفحاتها الرياضية الداخلية بأن رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل، لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها لاتزال مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.

وكان لاعب الوسط الفرنسي بطل العالم الخيار الأول لمدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد «باستعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار».

أما صحيفة «أس»، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جرمان، بعد موسمين في صفوفه، إثر انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

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وكشفت «أس»، من دون الإشارة إلى أي مصدر، أنه «تم عرض اللاعب على النادي الملكي، وجرت مفاوضات في هذا الشأن».

وذكرت كل من «ماركا» و«أس» أن علاقة باريس سان جرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة. وبالنسبة إلى الصحف الكاتالونية، فإن تهديد مدريد جدي جداً، وقالت صحيفة «سبورت»: «برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار»، مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد، يتضمن انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

وأضافت «طلب برشلونة من نيمار أن يفرمل عملية انتقاله إلى ريال مدريد، وأن يقوم باتخاذ موقف من أجل العودة إلى برشلونة».

من جهتها، اعتبرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن «الأولوية» بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة، حيث يلعب صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة «حدد البرازيلي تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته»، مشيرة إلى أن نيمار قد يدرس وجهات أخرى في حال العكس.

اللاعب البرازيلي حدد 20 أغسطس موعداً أخيراً ليعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته.